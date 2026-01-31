巨人の阿部慎之助監督（４６）が３１日、宮崎県内のチーム宿舎で全体ミーティングを行い、選手らにハッパをかけた。

かねて話していた通り、選手らの前で改めてゲキを飛ばした。冒頭で「キャンプでは体力づくりはもちろんだけれど、競争と準備ということを皆、肝に銘じてやってほしい。レギュラーも若手も横一線、レギュラーは決まっていない。みな白紙でスタートする。皆がやるべきことをやることを徹底してほしい」と力強く訓示した。

また、昨年６月に亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督の言葉「ファンあってのプロ野球」という言葉を引用し、「今年は『ファンに喜んでもらうために』ということをもう一回意識して、過ごしてほしいと思う」と願った。

さらに阿部監督は自身の覚悟も示し、「俺はジャイアンツに２６年いるけれど、ジャイアンツがものすごく好きだし、やっぱりこのチームで勝ちたい。俺はしっかり決断するから、選手は思い切ってやってほしいと思う。全ての責任は自分が全部取る。思い切ってやる、それだけを心に刻んでこのキャンプを過ごしてください」と締めくくり、選手らを鼓舞した。