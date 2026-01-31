女優・米倉涼子が３１日、公式サイトを更新し、麻薬取締法違反容疑などの不起訴処分を受けて、直筆署名を添えて、コメントを発表した。

関東信越厚生局麻薬取締部は、米倉が昨年８月に都内の自宅で知人とともに大麻や麻薬を含む液体などを所持した疑いがあるとして、今年１月に書類送検していた。米倉をめぐっては一部週刊誌が昨年１０月、麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報道。米倉は１２月に公式サイトで捜索を受けたことを認めた上で「今後も捜査には協力して参りますが、一区切りついたと認識しております」と幕引きを強調。「私を信じてサポートしてくださっている方々に感謝し、少しずつ前に進んで参りたい」とつづっていた。

この日、同サイトに掲載された米倉のコメントは以下の通り。

関係者及びファンの皆様

日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。昨年１２月２６日、私の思いを皆様へお伝えさせていただきました。

これに対し、様々なご意見を頂戴したことは十分認識しており、重く受け止めております。

関係者及びファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

私は、本年１月３０日、不起訴処分となりました。

これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております。

ご心配をおかけした皆様に対し、いったい何があったのかを私自身が説明すべきであるというご意見もあろうかと存じます。しかしながら、私が発言することで、その内容が独り歩きし、思いもよらない形で各方面へご迷惑をおかけする可能性もあるため、弁護士の指導を踏まえ、私からの説明は控えさせていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

私は、今回の一連の捜査を受け、活動を自粛しておりましたが、その間、これまでの人生や自身の活動について、見つめ直しておりました。

その中で、米倉涼子という存在は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様、力になってくださった多くの皆様に支えられて、これまで歩んでこられたのだという事実を改めて強く実感いたしました。

今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでいくことだと考えております。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。

２０２６年１月３１日 米倉涼子