◆静岡県高校サッカー新人戦▽準決勝 藤枝東３―０常葉大橘（３１日、草薙陸上競技場）

静岡県高校サッカー新人戦準決勝が行われ、６年ぶりの優勝を目指す藤枝東が３―０で常葉大橘を、３連覇を狙う静岡学園は１―０で磐田東を下してファイナルに進んだ。藤枝東はＦＷ増田瑛斗（２年）が２戦連続ゴールを記録。静学はＧＫ田辺匠真（２年）が好セーブを連発し、ここまで５戦連続で無失点を継続中だ。決勝は１日午後１時から、藤枝総合運動公園サッカー場で行われる。

藤枝東の増田がゴールへの執念を見せた。１点リードで迎えた後半１９分、ＭＦ山田樹（２年）が強烈なミドル。ＧＫがはじいたところにＭＦ北川睦（１年）が走り込み、そのこぼれ球を逃さず蹴り込んだ。「最初のボールを蹴っていたらオフサイドでした。北川がよく詰めてくれた」。冷静な判断で勝負を決定づけた。

前半２５分のＣＫにＤＦ永井大智（２年）が頭を合わせて先制。しかし、その後は追加点が遠い。「次の１点だぞ！」と全員が気持ちを一つにした中でようやく背番号９の増田が決めた。歴代のエースＦＷ、湯山大輔（京産大１年）や木全悠太（３年）がつけた番号で、「先輩たちに負けられない。点を取りたい」という思いが結果につながった。

これで３大会連続の決勝進出。ただし県総体、県選手権はともに“銀メダル”。「一番悔しい思いをしているチーム。超えていかないと」と植松弘樹監督（４２）。先制点を挙げた永井も「今までの悔しさをぶつけたい」と必勝を誓った。

増田も「ここで勝ち切れば、次の総体や選手権につながると思う」と気を引き締め直した。静学守備陣の隙を逃さない。自身のゴールで勝負を決める。