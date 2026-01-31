５人組ガールズグループ「ＭＹＥＲＡ（マイラ）」が３１日、東京・渋谷区のラフォーレミュージアム原宿で行われたファッションブランド「ＡＮＮＡ ＳＵＩ（アナスイ）」とのコラボイベントに登場した。

２月２日リリースの新曲「Ｃｒｕｓｈｐｒｏｏｆ！」がファッションブランド「ＡＮＮＡ ＳＵＩ」のイメージソングに起用されたことを記念したイベント。今回のコラボについて、Ａｇｕｒｉは「女の子なら一度は通るし、親しみ深いブランドとのコラボは光栄だと思って、うれしい気持ちでいっぱい」と喜んだ。

その後、５人は同ブランドのリップを付けライブパフォーマンスを披露。初披露となった「Ｃｒｕｓｈｐｒｏｏｆ！」では、スタンドマイクを用いた演出に会場を巻き込んだクラップで盛り上げた。１１月以来のＳＴＹＥＲＡ（ステラ＝ファンの総称）との交流を楽しんだＲｉｒｉａは「久々のライブもあって濃い一日だった。次、会う日までもっと努力して、たくさんの方に知ってもらえるように頑張るので、応援お願いします」と呼び掛けた。

イベントの最後には、５月３１日に東京・豊洲ＰＩＴでスペシャルイベントを開催すると発表した。