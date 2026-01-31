高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokで投稿する「バレー部あるある」動画で注目を集めている俳優の蒔埜ひなさん（21）の初写真集のタイトルが「蒔埜ひな1st写真集 環の光」（2月12日発売、光文社）に決まり、表紙カットが公開されました。



【写真】濡れた髪がセクシーな蒔埜ひなさん

蒔埜さんは2024年7月に芸能界デビュー。清廉な雰囲気とアーティスティックなたたずまいが魅力です。初写真集は沖縄で撮影。サンライズビーチで見せるビキニ姿や、水牛とのふれ合いで見せる無邪気な笑顔など、彼女の自然体の魅力が収められています。本作では、大人の艶やかさを感じさせるランジェリーカットにも初めて臨み、「美麗さ」「可愛らしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」と、シーンごとに表情を表現。22歳の「煌めき感」を余すことなく切り取った内容です。



解禁された表紙カットは、柔らかな陽光に包まれたバスルームで撮影された入浴シーン。素肌が輝く神秘的な瞬間です。



蒔埜さんは「第一回目に情報解禁した際、多くの方から「おめでとう！」のメッセージが届いて、驚きと嬉しい気持ちでいっぱいになりました！今でもその余韻が残っている状態ですが、ついに表紙カットとタイトル「環の光」が解禁。皆様にどんな反応をしていただけるか、ドキドキしています！表紙はきっと皆様の目に止まるようなカットだと思っているので、たくさんの方に気に入っていただけたら嬉しいです！」と喜びを語っています。



【蒔埜ひなさんプロフィール】

まきのひな 2004 年2 月12日生まれ 高知県出身 T165 血液型AB 型 趣味カメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培 特技スポーツ全般 高校時代には春高バレーに出場。2023 年、ミスオリエンタル日本大会に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。2024 年 7 月に芸能界デビュー。TikTok の「バレー部あるある」動画で話題となる。短編映画『宍の涙』に主演・正木梨花役で出演。TVCM『兼松エンジニアリング』に出演中。最新情報は、公式X（@heedacha）、公式Instagram（@heedacha）、公式TikTok（@hina_volleyball_）