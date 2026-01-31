モデル・グラビアアイドルの桃月なしこさんが、「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃ vol.03』（徳間書店）通常版の表紙・巻頭を飾りました。



【写真】濡れ髪が妖艶な桃月なしこさん.

「令和に官能小説作ってます」で地上波連続ドラマ初主演を務める女優としても活躍中の桃月さん。撮影が行われたのは、年の瀬も迫った2025年12月下旬。外は寒風が吹きすさぶ中、バスルームから撮影はスタートしました。ベージュのチューブトップ水着や黒水着、背中が大胆に開いたワンピース水着など、計4ポーズを披露。冬の寒さの中に温もりを閉じ込めたようなグラビアです。



同誌は特別版も刊行し、特別版表紙には白濱美兎さんが登場しました。披露したのは「街の中華屋でアルバイトをしているあの子は、実はバレリーナを目指す学生さん」という日常ファンタジーグラビア。店舗内のエプロン姿もレッスン場でのバレエ衣装も披露されました。



その他にも同号には、豊田ルナさん、冴木柚葉さん、渚のんさん、あまつまりなさんが登場。桃月さんの通常版、白濱さんの特別版ともにセブンネット限定特典付き版、楽天ブックス限定特典付き版も販売。セブンネットでは、通常版には桃月さんのポストカード、特別版には白濱さんのポストカードがそれぞれ1枚ついてきます。楽天ブックスでは、通常版には裏表紙を飾る豊田さんのポストカードが、特別版には裏表紙を飾る柊木さんのポストカードがそれぞれ1枚ついてきます。



【桃月なしこさんプロフィール】

ももつきなしこ 1995年11月8日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者に。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」が好評配信中。最新情報は公式X(@nashiko_cos)、Instagram(@nashiko_cos)