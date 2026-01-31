＜7万の財布、義姉に！？＞愛する妻は搾取子だった「責任は自分で！」【第7話まんが：旦那の気持ち】

俺はコウジ（26）。妻のマユ（26）は、話を聞いている限り幼いころから兄・ナツキ（31）と差別されて育ったんじゃないかなと思います。お兄さんと仲がよくないというのも、大事にされているお兄さんを見て、マユも嫉妬心があったんじゃないかなと……。今回、俺たちがあげた誕生日プレゼントを、義母が義姉・アカネ（30）さんにあげたことで、マユは義母との絶縁を決心しました。だけれども、俺は義母にガツンと言ってやりたいんです。そう思っていたら、チャンスとばかりに義母から電話がきました。



「責任を取れ」と怒る義母。俺はありのままの事実を述べたうえで、いかに自分のやったことが愚かなことであったかを話します。しかし、この期に及んでまだ「マユのせいだ」と言い続ける義母。

自分がやった行動で、アカネさんとマユが離れていったのだから、責任は自分で取るのが筋ではないでしょうか。



義母にとって、マユは搾取子だったのだと思います。マユからならなにもかも奪っていいと思っている。利用してもいいし、自分に尽くすのが当たり前。そんな価値観だから、アカネさんも離れていったのでしょう。可愛がられているうちはいいかもしれないけれど、いつ手のひらを返されるかわかりませんからね。



義母は、どうしてこんなに優しい人に、あんな仕打ちをしたのでしょう。

価値観が違う人の考えることは、まったくわかりませんしわかりたくもありません。

マユがいなくなってから、自分はマユにどれだけ大事にされていたのか、思い知るべきです。

そのときにマユはもういませんが。耐えて耐えて耐えてきた人は、いつしかプツリと糸が切れたようにいなくなってしまうもの。

俺自身も大事な人を、そして大事にしてくれる人は当たり前にいるものではないと思い、生きていきたいと思います。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・石井弥沙