¡Ö92Ç¯ÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ä¥¨¥°¤¤¡×¤Ä¤ó¤¯¤ÈLUNA SEA¥á¥ó¥Ð¡¼à·ã¥ì¥¢áÆ±´ü2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¹¥²¡¼ÊÂ¤Ó¤Ç¤¹¤Ê¡×¤ÎÀ¼
àÆ±´üá¤Ê¤Î¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬àÆ±´üá¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±´ü¤Îºù¤¡¡Á♫¡¡LUNA SEA¡¢Æ±´ü¤ä¤Î¤ËINORAN¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤¿¤Î½é¤Ç¤·¤¿¡ªº£¸å¤â¤è¤í¡Á¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤Î¥®¥¿¡¼INORAN¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥·¥ãÍðQ¤ÈLUNA SEA¤ÏÆ±¤¸92Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¹¥´¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»‼︎¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡×¡Ö¥ß¥¹¥Á¥ë¤â¥¤¥¨¥â¥ó¤âÆ±´ü¤Ç¤¹¤è¤Í!¤³¤Î»þÂå¤¹¤´¤¤!¡×¡Ö92Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ä¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¹¥²¡¼ÊÂ¤Ó¤Ç¤¹¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£