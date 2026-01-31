¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤ëÂçÄáµÁÃ°¤ÈÊÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×ÁÖ¤ä¤«¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥à·ãÊÑá¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×
Âç²Ï¶¦±é¼Ô¤¬¥ì¥¢¤Ê¥ª¥Õ»Ñ¤ò¸ø³«¡ª
¡¡º£Ç¯¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄáµÁÃ°(57)¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÄá¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ(59)¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ë¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëµÜÀî¤¬¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆüÀï¤Ã¤¿º£ÀîµÁ¸µÅÂ¤È¤âÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¾¡ª¾Ð¡×¤È25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4²ó¤Î²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ÇÂÐÀï¤·¤¿º£ÀîµÁ¸µÌò¤ÎÂçÄá¤ÈàÏÂ²òá¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢ÉñÂæ´Ñ·à¸å¤Î2¿Í¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢É¦¤òÃß¤¨´ÓÏ½¤¢¤ëÂçÄá¤Î»Ñ¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Ë¡Ö°©¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢91Ç¯)¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤â¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÃÎ¤ëÂçÄáµÁÃ°¤ÈÊÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»þÂå·à¤Î»÷¹ç¤¦¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¡×¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´ÓÏ½¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¡ÖÁ´Á³µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£