¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÅÄÍµª¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÃí¼Íº¯¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ª¤¬ÄË¤¯¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤âÂ¿¾¯¡¢»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤ä¤¿¤é¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡£µ¢Âð¤·¤Æ¿ô¤¨¤¿¤é9ËÜ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÄË¡¹¤·¤¤Ãí¼Íº¯¤ËÅ½¤é¤ì¤¿ÊÝ¸î¥Ñ¥Ã¥É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÃí¼Íº¯¤ÏÁ´Éô¤Ç9ËÜÊ¬¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ¤ÏÂç³¢Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¸Þ½½¸ª¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö´¨¤µ¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¸ª¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÄË¤ß¤¬°ú¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãí¼Í¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢ÅÅµ¤¼£ÎÅ¡¢ïª¼£ÎÅ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í!¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¸Þ½½¸ª¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡×¡Ö´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÄË¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²¹Àô¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡×¡Ö²¹¤á¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÏ«¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£