群馬県の登録文化財として、「古墳調査台帳」が新たに登録される見通しとなりました。

県文化財保護審議会が１月３０日に開かれ、「古墳調査台帳」４１点を県の登録文化財として新たに登録するよう、山本知事に答申しました。

この台帳は、昭和１０年・１９３５年の８月から９月にかけて、県内で一斉に行われた古墳調査の調査票をまとめたもので、当時の１６７市町村の調査結果が４１冊に集約されています。

台帳には、古墳の位置や形状といった情報のほか、文字による記録や絵図、写真などが残されていて、１９３５年当時の古墳の状況を知ることができます。

また地名や土地の区割り、周辺の建物などの情報も記録されていて、古墳の記録にとどまらず、当時の社会や暮らしを伝える貴重な歴史資料として評価されています。古墳調査台帳は、１９３８年に刊行された『上毛古墳綜覧』の作成にあたっての基礎資料となっていて、現在も古墳研究に広く活用されています。

台帳は、前橋市にある県立文書館が所蔵しています。

今回の登録が正式に決まれば、県の登録文化財はあわせて５件となります。

県の登録文化財制度は、指定に至っていない文化財についても保存や活用を進めていくことを目的に設けられたもので、２０２４年には第１号として４件が登録されています。