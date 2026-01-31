フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が３１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰ どこよりも早い順位予想」。辻発彦氏、岩本勉氏、内川聖一氏、坂口智隆氏、清水直行氏、鉄平氏らパ・リーグの有名ＯＢをゲストに招いた。

西武の黄金時代に不動のセカンドとして活躍した辻氏は「最悪だった開幕戦」を聞かれて苦笑。

「開幕前ですけども。ちょっと前なんですけども。練習で球場に行くと。西武球場に回るところ、信号止まりました。ちょっと出たとこで、前の車が右折するんで止まったんですよね。そしたら後ろから思いっきりドーン！ってぶつけられて。『痛い！』って言った瞬間にまた２度目がゴーン！と来て…」と振り返った。

辻氏は「話を聞くとですね。後ろの車、運転してたドライバーが…」と球団関係者だった衝撃の事実を述懐。

「菓子折り一つで『申し訳ございません』と。穏便に示談ということで」と話した。浜田は「いや、いや、これはね。かなり、本来は取れるはずなんですよ…」と返して笑わせていた。