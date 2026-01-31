どっちのイケメンを選ぶ？究極の選択を迫られる“三角関係の恋愛”韓ドラ5選
【モデルプレス＝2026/01/31】魅力的な2人の男性の間で揺れ動くヒロインに感情移入してしまう、究極の「三角関係」を描いた名作韓国ドラマ5選を紹介する。
【Not Sponsored 記事】
◆1「恋するジェネレーション」（2015）
児童施設育ちのウンビ（キム・ソヒョン）が、瓜二つの姉の人生を歩む青春ミステリー。一途な幼馴染のイアン（ナム・ジュヒョク）と、孤独な彼女を守り抜くテグァン（ソンジェ／BTOB）。王道の爽やかさと、母性をくすぐる不器用な優しさ、どちらの愛も捨てがたい究極の学園トライアングルである。
◆2「彼女の私生活」（2019）
美術館学芸員とアイドルオタクの二重生活を送るドクミ（パク・ミニョン）。“オタ活”を肯定し愛してくれる大人の色気満載な上司ライアン（キム・ジェウク）と、彼女をそばで見守り続けてきた柔道館長ウンギ（アン・ボヒョン）。「理解ある大人な愛」か「家族のような安心感」か、ときめく選択に胸が熱くなる。
見放題配信プラットフォーム：Prime Video、U-NEXT、Netflix
◆3「スタートアップ：夢の扉」（2020）
ハイテク業界での成功を夢見る若者たちの成長物語。ダルミ（ペ・スジ）を巡り、初恋の「手紙」の主である投資家ジピョン（キム・ソンホ）と、実際に起業パートナーとして支え合うドサン（ナム・ジュヒョク）が対立。過去の縁か、現在の絆か。視聴者の間でも「どっち派？」と論争を巻き起こした切ない三角関係が描かれる。
見放題配信プラットフォーム：Netflix
◆4「Oh！ご主人様 〜恋ができない僕とカノジョの同居生活〜」（2021）
恋愛をしない脚本家ビス（イ・ミンギ）とトップ女優ジュイン（AFTERSCHOOLナナ）の同居ラブコメディ。ジュインに長年想いを寄せる完璧な御曹司ユジン（カン・ミンヒョク）が現れ、恋の火花が散る。不器用だが情熱的なビスと、全てを包み込む優しさを持つユジン。対照的な2人のイケメンによるバトルが見どころである。
見放題配信プラットフォーム：Prime Video（2話以降レンタル）、U-NEXT、DMM TV、FOD、Lemino、ABEMA
◆5「巫女と彦星」（2024）
高校生の巫女・ソンア（チュ・ヨンウ）と、短命の運命を背負うイケメン・ギョヌ（チョ・イヒョン）が織りなすファンタジーロマンス。愛された経験のない孤独な青年が、彼女の献身によって初めて愛を知る様子が描かれ、ソンアに思いを寄せる幼馴染・ジホ（チャ・ガンユン）の登場で甘酸っぱい三角関係にも発展。切なくも青春要素がたっぷり詰まった物語となっている。
見放題配信プラットフォーム：Prime Video
◆沼落ち確定のイケメンたち
韓国ドラマの醍醐味といえば、ヒロインを取り合う魅力的な男性キャラクターたち。不器用なツンデレ、献身的な幼馴染、大人の包容力…タイプが異なるイケメンたちからのアプローチは、観る者に甘いときめきを与えてくれるだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】