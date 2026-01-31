「クミだよ〜」で話題・韓国発ガールズグループBaby DONT Cry、日本での初テレビ出演決定
【モデルプレス＝2026/01/31】韓国の芸能事務所P NATION（ピーネーション）が手掛けた初のガールズグループとして、2025年6月にシングル『F Girl』でデビューをしたBaby DONT Cry（ベイビードントクライ）が、2月6日放送のテレビ東京系「超超音波」（27時05分〜）にて、日本での初のテレビ出演を果たす。
【写真】日韓4人組グループ、話題のパート担当する日本人メンバー
Baby DONT Cryは、イヒョン（Yihyun）、クミ（Kumi）、ミア（Mia）、ベニ（Beni）の4人で構成されたガールズグループ。“世の中の偏見を打ち破り、堂々と突き進む”可愛い女の子たち”というテーマを持ち、自己確信と真摯さを込めた「Baby Rock」という独自のジャンルで活動。デビューと共に、個性的なステージを披露して、圧倒的な存在感を示し、“ホットルーキー”として注目された。
そんな彼女達が2月6日放送の「超超音波」に出演する。メンバーのクミとミアは日本人ということもあり、国内のファンも今回の出演を祝福。デビュー曲として話題になった「F Girl」を披露する。今回披露する「F Girl」は、ミュージックビデオの公開からわずか4日で2,000万回再生を突破し、爆発的な反響を呼んだ楽曲だ。特に曲中に登場する、メンバークミの「クミだよ〜」というキリングパートが国内でも話題となり、中毒性のある楽曲として注目された。
そんな彼女達が今後日本国内でどんな活動をしていくのか、本格的な活動スタートに期待が寄せられる。
Baby DONT Cry は”世の中の偏見を打ち破り、堂々と突き進む可愛い女の子たち”という意味を持つ、世界的アーティストPSY（サイ）が率いるP NATION（ピーネーション）が初めて世に送り出すガールズグループである。イヒョン、クミ、ミア、ベニの4人で構成されたグループで、2025年6月23日にデビューシングル『F Girl』を発表し、本格的に音楽業界へと足を踏み入れた。デビューと同時に、Baby DONT Cryは「全員センター級」のビジュアル、そしてそれを凌駕するライブおよびパフォーマンスの実力によって注目を集めた。新人とは思えないほどのステージ掌握力を見せつけ、瞬く間に「ホットルーキー」としての地位を確立した。特に、Baby DONT Cry独自の音楽ジャンルである『Baby Rock（ベイビーロック）』は、愛らしく天真爛漫なビジュアルの中に、しっかりとした自己確信と真摯さを込めた音楽であり、音楽を通して大胆ながら憎めない魅力を発揮することが特徴である。デビュー曲『F Girl』のミュージックビデオは、公開からわずか4日で2,000万回再生を突破し、爆発的な反響を呼んでいる。今後の活動を通じてBaby DONT Cryがどのような成長ストーリーを描いていくのか、国内外から大きな関心が寄せられている。一方、Baby DONT Cryは『2025 NOLフェスティバルSBS歌大典Summer』、『KCON LA 2025』などのステージに続々と参加し、グローバルなファンとの本格的な交流を重ねている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日韓4人組グループ、話題のパート担当する日本人メンバー
◆Baby DONT Cry「超超音波」で日本初テレビ出演
Baby DONT Cryは、イヒョン（Yihyun）、クミ（Kumi）、ミア（Mia）、ベニ（Beni）の4人で構成されたガールズグループ。“世の中の偏見を打ち破り、堂々と突き進む”可愛い女の子たち”というテーマを持ち、自己確信と真摯さを込めた「Baby Rock」という独自のジャンルで活動。デビューと共に、個性的なステージを披露して、圧倒的な存在感を示し、“ホットルーキー”として注目された。
そんな彼女達が今後日本国内でどんな活動をしていくのか、本格的な活動スタートに期待が寄せられる。
◆Baby DONT Cry
Baby DONT Cry は”世の中の偏見を打ち破り、堂々と突き進む可愛い女の子たち”という意味を持つ、世界的アーティストPSY（サイ）が率いるP NATION（ピーネーション）が初めて世に送り出すガールズグループである。イヒョン、クミ、ミア、ベニの4人で構成されたグループで、2025年6月23日にデビューシングル『F Girl』を発表し、本格的に音楽業界へと足を踏み入れた。デビューと同時に、Baby DONT Cryは「全員センター級」のビジュアル、そしてそれを凌駕するライブおよびパフォーマンスの実力によって注目を集めた。新人とは思えないほどのステージ掌握力を見せつけ、瞬く間に「ホットルーキー」としての地位を確立した。特に、Baby DONT Cry独自の音楽ジャンルである『Baby Rock（ベイビーロック）』は、愛らしく天真爛漫なビジュアルの中に、しっかりとした自己確信と真摯さを込めた音楽であり、音楽を通して大胆ながら憎めない魅力を発揮することが特徴である。デビュー曲『F Girl』のミュージックビデオは、公開からわずか4日で2,000万回再生を突破し、爆発的な反響を呼んでいる。今後の活動を通じてBaby DONT Cryがどのような成長ストーリーを描いていくのか、国内外から大きな関心が寄せられている。一方、Baby DONT Cryは『2025 NOLフェスティバルSBS歌大典Summer』、『KCON LA 2025』などのステージに続々と参加し、グローバルなファンとの本格的な交流を重ねている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】