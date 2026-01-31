３１日放送の日本テレビ系情報番組「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、東京・東上野の路上で２９日夜、男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。車の中に約１億９０００万円入りのスーツケースがあったというこの人物が香港到着後にも再度襲撃され、約５８００万円を奪われた３つの事件について報じた。

コメンテーターで出演の読売テレビ特別解説委員の高岡達之氏は「多額の現金、持てるものなら持ってみて下さいと言うくらい重いものです。量もあります。そんな現金を持ち歩いている人は、この国にはほぼいないです」とまず発言。

その上で「仮に空港に向かっていたということになると、それだけで外国為替管理法違反だし、関税法違反になります。日本人は１００万円以上持って出てはいけないので」と続けると「だから、被害者の側も疑うのは大変恐縮ですけど、やはり説明ができないお金だというのは容易に納得がいきます」と語った。

さらに「催涙スプレーだけで襲ってますよね。ということは、やはり被害に遭われる方々がどういう反撃手段を持っているかということも犯人たちは知っていたということだと思います」と続けると「何がなんでも取ってやろうと思ったら、もっと肉体的危害を加える武器を持ってませんか？」と問いかけた。

「警視庁は大変だと思いますよ。これ、一番難しいです。両方、口が固いです。捕まえた容疑者の口が固いのは当たり前だけど、被害者も口が固い」と話していた。