【高校サッカー】静岡学園のＧＫ田辺匠真が好セーブ連発でチームは５戦連続無失点　大会３連覇へあと１勝…静岡県新人戦

◆静岡県高校サッカー新人戦▽準決勝 静岡学園１―０磐田東（３１日、草薙陸上競技場）

静岡県高校サッカー新人戦準決勝が行われ、６年ぶりの優勝を目指す藤枝東が３―０で常葉大橘を、３連覇を狙う静岡学園は１―０で磐田東を下してファイナルに進んだ。藤枝東はＦＷ増田瑛斗（２年）が２戦連続ゴールを記録。静学はＧＫ田辺匠真（２年）が好セーブを連発し、ここまで５戦連続で無失点を継続中だ。決勝は１日午後１時から、藤枝総合運動公園サッカー場で行われる。

３連覇に王手をかけた静学だが、指揮を執る斎藤興龍コーチ（４７）は厳しい表情だ。「全然ダメ。自分たちの良さが出せず、ミスも多かった」と首を振った。

前半３２分にＦＷ坂本健悟（２年）がＰＫを決めて先制したものの、後半はチーム全体でシュート０本。昨年からレギュラーを務めるストライカーも「全体的に間延びしてしまった」と肩を落とした。

苦しいゲームを救ったのがＧＫ田辺だ。後半２１分に打たれた強烈なミドルを、横っ跳びでセーブ。味方の体に当たってコースが微妙に変わったが、「うまく対応できました」。同２６分のピンチも防ぐなど、虎の子の１点を最後まで守り抜いた。

身長１７４センチと上背はないものの、それを補うために技術を磨いてきた。小１で所属した高部ＪＦＣから静岡学園中、高校とＧＫを務めてきた経験を生かし、シュートストップと守備範囲の広さには自信を持つ。今大会は初戦から正守護神としてゴールを許さず、これで５戦連続無失点だ。

決勝の相手・藤枝東には昨秋の県選手権準決勝でＰＫ戦の末、敗れている。「スタンドで見ていて、悔しい思いをしました」。好調の相手攻撃陣を０点に抑え、勝ってみせる。（里見 祐司）