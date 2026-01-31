【箱根そば】先着で無料クーポン配布！かき揚げ天やコロッケなど人気トッピングがもらえる《2月1日開始》

小田急レストランシステムが運営する「箱根そば」では、2026年2月1日から数量限定で「60周年記念クーポン券 ファイナル」を無料配布します。

3枚綴りのお得なクーポン

「箱根そば」60周年記念キャンペーンとして、340円以上の食事をした人に先着で「60周年記念クーポン券ファイナル」が無料で配布されます。

「60周年記念クーポン券ファイナル」を使うと、箱根そばでおなじみの「かき揚げ天」、昭和40年代に販売していた"春雨入りカレーコロッケ"を再現した「復刻コロッケ（1ヶ）」、定番人気の「温泉たまご」がそれぞれ無料で食べられます。

クーポン有効期限は、26年2月１日から3月31日まで。箱根そば全店、箱根そば本陣小田急エース南館店で利用可能です。

なお、箱根そば本陣小田急エース南館店では、「かき揚げ天」が「小海老入りかき揚げ天」に変更。また、「復刻コロッケ」はなくなり次第「通常コロッケ」（箱根そば本陣小田急エース南館店では「小海老入りかき揚げ天」）に変更となります。

「箱根そば」60周年記念キャンペーンの詳細は、公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部