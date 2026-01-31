今年のオールスターでウェストからリザーブ入りが予想される選手は？

2月16日（現地時間15日、日付は以下同）にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」は、現時点で各カンファレンスのスターター枠計10名が決定している。

1月20日の発表で、ウェスタン・カンファレンスからはニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）の5選手が選出。

今後は2月2日にNBAチームのヘッドコーチ（HC）たちの投票で、リザーブ選手が各カンファレンス7名、計14名発表される。今年の球宴は“アメリカチーム対ワールドチーム”の対戦形式が初めて採用され、アメリカ出身のNBA選手たちで構成される2チームと、アメリカ以外の外国籍出身のNBA選手たちで構成される1チームの計3チーム（各チーム最低8名）が激突する。

なお、オールスターゲームへ出場する3チームは、それぞれ最低8人で構成されるため、スターター枠とリザーブ枠の計24名の内訳で、もしアメリカ出身選手16名と、外国籍出身選手8名（必要に応じて他国に所属する米国選手も含める場合あり）に達しなかった場合は、NBAコミッショナーのアダム・シルバーが不足しているチームが最低限必要な8名に達するべく、追加でオールスター選手をセレクトすることになる。

では、今年のオールスターでリザーブ枠を勝ち取るのはどの選手になるのか。ここでは、1月23日に『NBA.com』のライター4名がウェストのリザーブ陣をピックした結果を見ていきたい。

4名全員が投票したのは、ポートランド・トレイルブレイザーズのデニ・アブディヤ、ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラント、ミネソタ・ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズ、ナゲッツのジャマール・マレー。

3票を獲得したのはレイカーズのレブロン・ジェームズ、ホームのクリッパーズで活躍するカワイ・レナード、ロケッツのアルペレン・シェングンの3選手。そのほか、フェニックス・サンズのデビン・ブッカー、クリッパーズのジェームズ・ハーデン、サンダーのチェット・ホルムグレンがそれぞれ1票を獲得している。

そのうち、キャリア6年目のアブディヤ、9年目のマレー、3年目のホルムグレンが選出されれば、それぞれ初のオールスター入りとなる。また、キャリア2年目から21年連続で選ばれているレブロン、ホームチームに所属するレナードとハーデンがオールスター入りするかも気になるところだ。

【動画】ウェストのスターター枠に選出された5選手の好プレー集！





