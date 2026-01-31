宇都宮が群馬との激戦を制す…ジェレット17得点、小川敦也が13得点6アシスト

1月31日、ブレックスアリーナ宇都宮で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節が開催。宇都宮ブレックスがホームに群馬クレインサンダーズを迎え、71－67で接戦をものにした。







試合序盤から両者点を取り合う激しい展開となるが、宇都宮は小川敦也とグラント・ジェレットらを中心に得点を重ね20－19で第1クォーターを終えた。しかし第2クォーターに入ると、群馬のコー・フィリッピンの得点をきっかけにして0－9のランを食らい逆転を許し、27－34と7点ビハインドで試合を折り返す。

後半に入ると、宇都宮はジェレットの3ポイントシュートをきっかけにして13－0のランを炸裂させ、リードを取り戻し52－49で第3クォーターを終えた。最終クォーターでは、両者一歩も譲らぬ展開となるが宇都宮はギャビン・エドワーズと比江島慎らを中心にオフェンスを展開し、71－67で勝利した。

白星を飾った宇都宮は、ジェレットが17得点5リバウンド3アシスト1ブロック、小川が13得点6アシスト、エドワーズが11得点5リバウンド3ブロック、比江島が10得点4アシストをマークした。

一方惜しくも敗れた群馬は、中村拓人が16得点4アシスト、ケリー・ブラックシアー・ジュニアが13得点5リバウンド1スティール、テレンス・ウッドベリーが13得点6リバウンド1スティールを記録した。

■試合結果



宇都宮ブレックス 71－67 群馬クレインサンダーズ（@ブレックスアリーナ宇都宮）



宇都宮｜20｜ 7｜25｜19｜＝71



群 馬｜19｜15｜15｜18｜＝67

【動画】宇都宮vs群馬のハイライト！