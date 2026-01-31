米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星（34）が28日、自身のInstagramを更新し、スポンサー向けの報告会で振る舞った特製ギフトが話題を集めている。投稿では、チームメイトのジョー・アデルが折ったバットを日本に送り、加工して作った箸をお礼として贈ったことを報告。K.O.Hで行われた報告会の様子とともに、その心配りが紹介されている。

【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」 サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到

投稿された動画は、報告会の場でグラスを掲げて乾杯するシーンや、菊池がスピーチを行う様子、チームメイトや関係者と笑顔で談笑する場面が続く。一人ひとりに箸を手渡す姿も収められており、終始リラックスした雰囲気が印象的だ。和やかな空気感と菊池の人懐っこい表情が十分に伝わってくる内容となっている。

【画像】報告会で笑顔を見せる菊池（画像は菊池雄星公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「バットがお箸に ステキなお返しですね」「雄星さんのお人柄が全面に出ている素敵な催し」「バットを使ったお箸！ 私も欲しいです！」「雄星君めっちゃ楽しそうでこちらも嬉しい 笑顔が可愛い」といった声が寄せられている。