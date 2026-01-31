Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、リラクシーなスウェットコーデを披露した。

【写真】向井康二のパーカー＆スウェットを合わせた“ラフコージネート”

■向井康二がリラクシーなカジュアルスタイルを披露

この日の向井は、ネイビーにサーモンピンクの英字ロゴが映えるパーカースタイルで登場。雪景色をバックに撮影した計6点の写真を投稿した。

パーカーの裾からは白いシャツを覗かせて抜け感をプラス。ボトムスはグレーのスウェットパンツで、上手にカラーをグラデーション。

黒いサングラスに、“LA”と刺繍が入ったココア色のニット帽。クラッチバッグを小脇に抱え、足元は温かそうなシューズを合わせた、カジュアルなのにまとまりのあるコーディネートを披露した。

寄りや引きの写真を交えてコーデを紹介した他、4枚目の写真では口を真一文字にしたキュートな表情にも注目。

向井が「ラフコージネート」と綴ったように、防寒とラフさを兼ね備えた、リラクシームードに溢れる“ラフコージネート”を完成させた。

「雪が似合う男」「ウィンタースポーツのイメージあるから似合う」「コージネートがドタイプすぎる」「まさにSnow Manだ！」「ニット帽本当に似合う」「ラフなのにおしゃれに見えるとは何ごと！？」などの反響が寄せられた。

