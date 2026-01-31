衆議院選挙にあわせて行われる「国民審査」の期日前投票が2月1日から始まります。最高裁判所の裁判官が適任かどうかを審査するものですが、今回対象になる裁判官はどんな人なのか。投票用紙の書き方や意外なルールなど、投票に行く前に知っておきたいことをまとめました。



■法律が違憲ではないかを判断する「憲法の番人」

最高裁判所は、上訴された裁判の審理を行うほか、法律等の内容が憲法に違反していないかを審査するなどの重要な役割を担っており、「憲法の番人」とも呼ばれています。

最高裁判所は15人の裁判官によって構成されていて、内閣が指名・任命しています。

任命を受けられるのは「識見の高い、法律の素養のある40歳以上の者」とされ、15人のうち少なくとも10人は、高等裁判所長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授または准教授に一定期間就いた人の中から選ばれています。

■裁判官を罷免できるのは3つのケース

裁判官は「良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される」と憲法で定められており、内閣や特定の政治的・社会的な勢力などから圧力や影響を受けることがあってはならないとされています。

独立した存在の裁判官を辞めさせる理由となるのは以下の3つのケースで、その中のひとつが「国民審査」です。

ケース1：裁判官の身分にふさわしくない行為や、職務上の義務に違反するなどして、国会議員で構成される裁判官弾劾裁判所によって罷免と判断された場合

ケース2：心身の故障のために職務を執ることができないと判断された場合

ケース3：国民審査において罷免が過半数に達した場合

■選挙権がある人が投票 今回の対象は2人

任命された裁判官が、最高裁判所の裁判官としてふさわしいかを、私たちが投票という形でチェックするのが「国民審査」です。

国民審査は衆院選に併せて行われることになっていて、18歳以上の選挙権を持つ人が投票できます。

審査の対象となるのは、最高裁判所の裁判官に任命されてから初めて衆院選を迎える裁判官と、最初の審査を受けてから10年を経過した裁判官で、今回は15人中2人が対象です。

■くじびきで順番を…“異例の短期決戦”で日程にズレ

「国民審査法」では、対象の裁判官が2人以上の場合、解散後にくじびきを行うと定められていて、投票用紙に名前が載る順番が決まります。そのため、投票用紙もその後から印刷を始めなければならず、準備に時間がかかるのです。

1月23日に解散、27日に公示という異例の“短期決戦”となった今回の衆院選。通常は、国民審査と衆院選の期日前投票は同期間行われますが、今回は法律の規定により、国民審査のみ期日前投票の期間が短くなり、2月1日から投票できるようになります。対応方法は自治体ごとに異なりますが、1月中に衆院選のみ期日前投票を済ませた人は、後日、国民審査の投票を行うことも可能です。

■投票のルール 「○」書くと無効？

投票所に行くと、衆院選の投票用紙のほかにもう1枚、「国民審査の投票用紙」が渡されます。この投票用紙には「最高裁の裁判官の氏名」が書かれていて、辞めさせたい裁判官がいれば、名前の上に「×」を書きます。注意したいのが、「×」以外を書いてしまうと投票が無効になってしまうこと。たとえば、辞めさせたくない人の名前の上に「○」を書いてしまうと、すべて無効になってしまいます。

国民審査の結果、「×」が過半数に達した裁判官が罷免となります。罷免が決定した裁判官は、罷免された日から5年間、裁判官に任命されることができなくなります。今回が27回目となる最高裁裁判官の国民審査ですが、これまでに罷免された裁判官はひとりもいません。

■「国民審査」対象の2人はどんな人？

高須順一氏（66） 弁護士出身 第二小法廷

＜最高裁で関与した主な裁判＞

・2024年衆院選「1票の格差」裁判

多数意見は「合憲」としたが、「違憲状態」であったとの意見を付した。

・原発事故自主避難者の退去めぐる裁判

県が避難者に対し、応急仮設住宅の無償供与期間が過ぎた後に明け渡しを求めることができるとする多数意見に賛同。「被災世帯の住居の確保という重要な法律問題を有する」との意見を付した。

＜趣味など＞

万年筆を集めること

＜裁判官としての心構え＞

法がその役割を十分に果たすためには、その法に関する充実した解釈論を構築する必要がある。適切な法の解釈を試みることに専心する所存。

沖野眞已氏（62） 学者出身 第三小法廷

＜最高裁で関与した主な裁判＞

・LPガスの設置費用めぐる裁判

消費者契約法に基づき、業者側に有利となる違約金条項を「無効」と全員一致で判断。

＜趣味など＞

「ミステリ」物の読書。歌舞伎やミュージカルの鑑賞。

＜裁判官としての心構え＞

最高裁判所の役割を念頭に置き、様々な考え方や主張に複眼的に向き合い、何が法であるのかをしっかりと見極め、最高裁判所に対する信頼に応えていきたい。