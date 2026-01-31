サウジアラビア・リヤドの興行で中谷潤人（27＝M・T）を苦しめたセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）が、ボクシング系YouTube「格闘キャスト」に出演。スパーリングで対戦経験のある井上尚弥（32＝大橋）と中谷の世紀の一戦を展望した。

エルナンデスは中谷との対戦を振り返り、「パンチに角度がある真のファイター」と称えた。際どかった判定については「彼がAサイド（主役）の試合と分かっていたので勝つには明確なポイントが必要だった。いい試合はできたけど、倒せなかった時点で負けたと思った」と結果は割切った様子だった。

井上とはスパー経験がある。サム・グッドマン戦の前に呼ばれて5ラウンドだけ拳を交えた。

一部では一方的な力の差があって途中で中止になったと言われているが、「私はスパーリングパートナーとして呼ばれた立場なので井上を倒そうと（ラフに）打ち込んだわけではなかった」と振り返った。そのファイトスタイルが仮想グッドマンと合わなかったため、他の選手とのスパーに回ったというのが真相のようだ。

スーパーバンタム級で中谷と唯一戦ったボクサーで、井上とのスパー経験もある。

5月2日の東京ドーム決戦を予想するのにこれ以上適した選手はいない。

エルナンデスは「中谷はサウスポーでよく動くから戦いにくいと思う。でも、どちらが勝つかと言われたら僅差の判定で井上が勝つと思う。井上の方がよりアグレッシブだし、スーパーバンタム級の体に慣れている」と説明した。

中谷がその予想を覆すとすれば、「もちろんチャンスはある。彼が勝つとしたら“パンチを出して動く”を徹底する必要がある。中谷は接近戦も強いが、それでも井上に分がある。サイドに回り込んだり、あまり井上のイン（射程圏内）にいないことだ」と解説した。

そして、「凄くいい戦いになる。観たい試合だ」と目を輝かせていた。