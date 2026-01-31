季節先取り…2万粒の豆と福呼ぶカプセル「福まき」に多くの人　巨大「ひなミッド」や“幻のホーム”でおでん＆熱燗にこたつ席も

31日も全国的に真冬の寒さが続いています。

あすから2月、そしてすぐに節分ですが、各地で季節先取りのイベントが開かれました。

2月3日の節分を前に、広島県の福山城でちょっとだけ早い豆まき「福まき」が行われました。

会場には多くの人が訪れ、豆と一緒に福をつかみ取ろうと力いっぱい手を伸ばしていました。

参加した女の子は「4個とれました。前の方にいて、声だして。『投げて〜』みたいな」と話し、男の子は「3個とカプセル1個（とれた）。みんな取り合ってて、そんなに取れなかった」と話しました。

すると、一緒に来ていた友達から、「ネガティブなこと言うな。もっとポジティブなこと言え！」とツッコミが。

その友達はというと、「6個とれました。すばらしいと思います。アピールすることが重要ですね。（Q.なんでアピールした？）豆くれ！」と、得意げに話していました。

豆まきは6回に分けて行われ、約2万粒の豆と福を呼ぶカプセルがまかれたということです。

一方、愛知・瀬戸市では、3月3日のひな祭りを前にピラミッド型の巨大ひな壇「ひなミッド」の展示が始まりました。

高さ4メートル11段のひな壇に、約800体のひな人形が飾られています。

“せともの”で知られる街だけあって、陶器で作られたものも展示されていました。

会場では、瀬戸焼の体験もできるということです。

1月最終日も強い寒気が居座り、全国的に真冬の寒さが続いています。

そうした中、東京・墨田区のJR両国駅のホームで行われているのが、熱々のおでんと熱燗（あつかん）が楽しめるイベント「おでんで熱燗ステーション」です。

立ち飲みのブースとこたつ席が用意されています。

参加した人は「めちゃめちゃおいしいです。（こたつの）中はめちゃくちゃ暖かいです」「こうやっておでんとかお酒飲めることないので、楽しいです」と話していました。

イベントが行われていた3番線のホームは、かつて房総方面に向かう列車が発着していましたが、現在は臨時列車などにしか使われていない“幻のホーム”。

「昔、ここから電車で房総に行っていたので、3番線ホームはとても懐かしいです」と昔を懐かしむ人もいれば、「電車来ると、電車バックで写真撮りたいなと」と駅のホームでのイベントを楽しむ人もいました。

このイベントは2月1日までで、チケットは完売しているということです。