ボートレース尼崎の「第７４回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜」は３１日、予選３日目が行われた。

今節は企画シリーズで決まり手「まくり」で勝利した選手はガチャを引いて豪華賞品が当たるチャンスがある。

深尾巴恵（３３＝静岡）は１０Ｒで６コースからコンマ０２のトップスタートで踏み込むと華麗なまくり決めて快勝。「スタートダッシュ分でまくれたけど、笠置さんには勝てないです。でも足は全然いいんですよ」と相棒の１号機（３３％）は手応え上々だ。

まくり賞は今節２回目。１回目の初日８Ｒ後は「肉！」と宣言するもクッキーセットが出た。今回は「血糖値が少し高いので、『次もクッキーを狙います』って言っとけば肉が当たると、逆張りでね。あとショウキチ（夫の伊藤将吉選手の愛称）は甘いものが大好きで子供っぽいので、そっちの方が喜ぶので。でもソーセージでもいいかな」と気持ちが揺れ動きながら、念願の「黒毛和牛すきやき用」をゲット。満面の笑みを浮かべた。

予選ラストの４日目は１１Ｒ２号艇の１走。「漁夫の利で狙います」と３回目の賞品ゲットに意欲満々。そのレースぶりにも注目だ。