92万回以上視聴され2万以上の「いいね」を獲得しているのは、いつもとは様子が違う人間に戸惑っている猫の姿。投稿には、「びっくりしてるんだろな」「美し過ぎて、お姉ちゃん分からなかったの」と、猫の気持ちを悟った視聴者からのコメントが集まっています。

【動画：おばあちゃん家の猫→いつもと雰囲気が違う『晴れ着姿の娘さん』を見た結果…可愛すぎる反応】

「誰…？」

Instagramアカウント「KEICO」さんが投稿したのは、二十歳を迎えたKEICOさんの娘さんが式典に行く日の出来事。晴れ着姿を見せるためか、おばあちゃんの家に寄ったようです。おばあちゃんのおうちには茶白猫のモモちゃんがいるそうですが…？

もちろん、モモちゃんは娘さんのことをよく知っているそう。ですが、この日は娘さんが誰だかわからなかったようで、じーっと凝視していたといいます。「声は聞いたことあるけど知らない人だ」という感覚だったのでしょうか。

きれいすぎて別人？

華やかな晴れ着をまとい、髪を結い上げ、きれいなメイクを施した娘さん。これまでモモちゃんに見せてきた姿とは大きく違ったのでしょう。娘さんの近くにいるのに必要以上に近寄らず、大きな目を見開いてひたすら見つめ続けたそうです。

その後、モモちゃんは「ねぇ、これ誰？」「娘ちゃんじゃないよね？」と意見を求めるようにおばあちゃんに首を向けたのだとか。もしかしたら、モモちゃんにとって娘さんはいつまでも「小さな女の子」で、大人になったのが信じられなかったのかもしれませんね。

見た目が変わるとわからなくなるのは「猫あるある」？

この投稿には、「うちの子は私が髪の色変えただけで『え？……ママ……？』って感じでしたw」というコメントも。猫は見た目だけでなく声や匂いで人を覚えているといわれていて、外見が大きく変わると一瞬わからなくなることはよくあるのだそうです。

猫は顔だけで覚えているわけではないため、ウィッグや帽子をかぶったり髪色を変えたりすると「誰？」と戸惑ってしまうもの。娘さんの晴れ着姿が普段の姿とかけ離れていたわけではなく、ただ見慣れなかっただけかもしれませんね。

娘さんを凝視するモモちゃんの投稿には、「しっかり目に焼き付けてて可愛い」「綺麗で見惚れてしまいますね」などのコメントも集まっていました。確かに、親目線で見つめていた可能性も捨てきれません！

Instagramアカウント「KEICO」さんは、KEICOさんのお子様たちの様子や、一緒に暮らしている黒猫のちくわちゃんの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「KEICO」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。