どデカい！広大な選挙区巡ってみた←全然違う環境や文化…「立候補者も大変やなあ」衆議院選挙2026

このたびの選挙（※）で、兵庫県の選挙区の区割り地図を見てびっくり。兵庫8区は尼崎市がひとつの市でひとつの選挙区であるのに対し、兵庫5区はめちゃくちゃデカい！ 7つの市と3つの町がひとつの区になっています（川西市の一部・猪名川町・三田市・丹波篠山市・丹波市・朝来市・養父市・豊岡市・香美町・新温泉町）。



（※編集部注＝第51回衆議院議員総選挙、投票日2026年2月8日）

その範囲はなんと、大阪府の隣から鳥取県の隣まで。その広さを体感するために、兵庫5区をバイクで巡ってみることにしました。

まず、兵庫県川西市に行きました。川西市の区割りは2つに分かれていて、川西池田駅あたりは兵庫6区にあたります。能勢電鉄の一の鳥居（いちのとりい）駅あたりからが兵庫5区になりますので、そこからスタートしました。

北に5キロメートルほどあがりますと、猪名川町の日生中央駅に着きます。このあたりまでは大阪のベッドタウン的なエリアなので、住宅地やマンションなどがたくさんみえます。

猪名川町から三田を目指し、県道12号の猪名川渓谷ラインを通るころには山道に。約20キロメートル走行して、神戸電鉄の三田駅に到着しました。

近くには三田市役所があり、駅周辺の繁華街には人がたくさんいます。

しかし、国道176号線を少し走ると田園風景に変化。そこからさらに山道が続く北へ進み、デカンショ街道を通り抜けると、広い田畑がみえてきました。その後、約30キロメートルを走行し、丹波篠山市役所に到着しました。

さらに、国道176号線の丹波の森街道を走行。この日は比較的暖かい日だったのですが、空気が急にキリッとしたような感覚に。近くで農作業をしていたおっちゃんが、「このあたりの冬はかなり冷え込むで〜」と言うてました。

約25キロメートルを走って丹波市役所に到着したら、次なる目的地の朝来市を目指して氷上町を約9キロメートル北上。青垣町に入ったころには、雪がすごく積もっています。



雪かきをしていた近隣住民は、「これでも少ないぐらいやわ。もっともっと積もるで。同じ丹波市のなかでも、青垣は別格に降ります」と言うてはりました。

そして、「ここから先はスノータイヤを履かせてても危ないから、バイクではやめとき」と注意してくれましたので、先に進むことは一旦断念することにしました。



川西市から丹波市まで、一般道路を使っての走行距離はおよそ89キロメートルでかかった時間は約4時間。これ、割とスーッと走っての記録ですよ。それでも、兵庫5区の約半分ぐらいしか行けてないねん。



「兵庫5区どデカあ！」

体感してわかったことは、選挙カーなどは、それぞれの市町村をゆっくりと巡りながらアピールしていくものですが、この距離・この大きさを選挙期間中にくまなくまわるというのは、かなり大変やということ。



生活環境や文化がかなり異なる、広い広い選挙区を立候補者陣営はどう立ち回っていくんでしょうか。また、この季節やし大変や。



この国を良くするための選挙です。みなさん、必ず投票に行きましょう。



追伸：兵庫5区の残り半分巡りは、後日、交通手段などを考えてレポートしたいと考えております。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年1月31日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）