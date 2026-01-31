アニメ『名探偵コナン』『ヒロアカ』メモリアルイヤーに青山剛昌×堀越耕平がコラボ！ コナン×デクによるPVも到着
アニメ『名探偵コナン』の放送30周年、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の放送10周年を記念し、2作品ののスペシャルコラボが実現。本日放送の『名探偵コナン』のエンディングでスペシャルコラボPVが解禁された。さらに、『名探偵コナン』原作者・青山剛昌と『僕のヒーロ―アカデミア』原作者・堀越耕平描き下ろしによるコラボビジュアルも公開された。
【動画】コナン×デクのWナレーションでおくるスペシャルなコラボPV
テレビアニメ『名探偵コナン』は1996年1月8日の放送から30年、『僕のヒーローアカデミア』は2016年4月3日の放送から10年を迎える（※『ヒロアカ』については、読売テレビでの放送開始は2017年3月25日から）。
2026年に時を同じくして周年を迎えるという、このダブルメモリアルイヤーを記念し、2作品がコラボ。
2作品のスペシャルコラボPVでは、それぞれの作品の主人公である、江戸川コナン（CV：高山みなみ）と緑谷出久（CV.山下大輝）がダブルナレーションを担当。2人の声がクロスオーバーし、そして「ふたつの時間がひとつになる―」のセリフで重なる演出で、ダブルメモリアルイヤーという特別な瞬間を象徴するPVとなっている。
『名探偵コナン』原作者・青山剛昌と『僕のヒーロ―アカデミア』原作者・堀越耕平先生の描き下ろしイラストでのコラボでは、青山が緑谷出久を、堀越が江戸川コナンを描き下ろし、それぞれに周年をお祝いし合う唯一無二のイラストとなっている。両氏それぞれの個性が生かされた2つのイラストは、今回のスペシャルコラボPVの中でお披露目されている。
スペシャルコラボPVは、「ytv animation」読売テレビアニメ公式YouTubeチャンネルのほか、「【アニメ】名探偵コナン」公式YouTubeチャンネル、TOHO animation公式YouTubeチャンネルで公開中。スペシャルコラボイラストは、ytv animation公式Xのほか、アニメ『名探偵コナン』公式X、アニメ『僕のヒーローアカデミア』公式Xで見られる。
さらに、2月18日発売の『週刊少年サンデー』、2月16日発売の『週刊少年ジャンプ』にも、両先生のスペシャルコラボイラストの掲載が決定した。
なお、『名探偵コナン』では、読売テレビの歴史的名番組『鳥人間コンテスト』とのコラボエピソード回の放送や、10年ぶりの2時間スペシャルの放送を予定。
『僕のヒーローアカデミア』では、堀越がコミックス最終巻で描き下ろしたエピソードのアニメ化となるNo.170＋1『More』が5月2日17時30分に読売テレビ・日本テレビ系で放送予定だ。
アニメ『名探偵コナン』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜18時放送（一部地域を除く）。アニメシリーズ『僕のヒーローアカデミア』は、各動画配信プラットフォームで配信中。
