群馬県の山本知事は２９日、各界のリーダーが集まって社会の将来像などを議論する知事肝いりの「湯けむりフォーラム」について、新年度の開催を見送ると発表した。

情報公開請求を受けて調べたところ、県議会に対して否定していた県職員の動員ととれるやりとりが見つかったためで、県議からは批判も出ている。

「必ず満席にしてほしい」

定例記者会見で山本知事は「県議会に事実と異なる説明をした」と謝罪し、２月上旬に公表予定の新年度一般会計当初予算案から関係経費を外す意向を明らかにした。

職員の動員は、昨年１０月の県議会決算特別委員会総括質疑で追及された。県側は「具体的な人数を割り当てる動員指示は行っていない」と否定した。

しかし、２６日にあった、２０２４年１２月の湯けむりフォーラムに関する情報公開請求を受けて県が調査した結果、同年１１月末に各部局の主管課次長が参加するグループチャットで「満席は必須」などとして「割り当て」人数を明記した投稿があることを把握。２５年は動員指示は確認されておらず、２３年以前は作業量から調べる予定はないという。

知事は「動員指示が行われたと指摘されても仕方がない」とした上で「文書では依頼を行った形跡がないと報告を受けていた」と釈明した。

一方、知事は県庁内の協議で「必ず満席にしてほしい」などと複数回求めたことも明らかにし、「動員をかけるつもりはなかったが、（職員が）プレッシャーを感じた」と述べた。県議から問題提起された際に調査しなかったことには「ちゃんと調べさせればよかった。私の責任だ」とした。

県側の対応に、県議会側からは批判が出ている。ベテラン県議は「トップダウンの知事のため、職員が、県民を代表する議会や県民を見ていない」と批判。中堅県議も「知事への忖度（そんたく）が県庁内で広がっている」と懸念した。「知事にとっても政治的なダメージだ」との見方もある。