東南アジア・ミャンマーでも今週まで「総選挙」が行われました。国際社会が「見せかけの選挙」と批判する中、市民たちの思いを取材しました。

記者「総選挙の3回目の投票が始まりました。投票した人は指にインクをつけて投票を証明します」

ミャンマーでは5年前、国軍がクーデターで実権を握りましたが、それ以降、初めての国政選挙です。ただ、始まる前から軍に近い政党の勝利が確実視されていました。その政党事務所で目撃したのは不思議なやりとり。

国軍系政党スタッフ「区長、（不在者投票は）届いたか？」

区長「合計で約300票だ」

政党スタッフが区長に対し、投票の動向を報告させています。さらに…

国軍系政党スタッフ「全員が投票したことを確認してほしい。締め切りは午後4時だ」

住民に投票に行かせるよう、急かしていました。なぜこんなことをするのか、党側が強調したのは…

国軍系政党候補者「国民は喜んでこの選挙に参加しています」

軍事政権が主導した今回の選挙。実は、その狙いは“国民がこぞって投票した姿を見せること”なのです。

クーデター前の選挙ではアウン・サン・スーチー氏の政党が圧勝し、投票率はおよそ70％と盛り上がりを見せました。しかし翌年、軍がクーデターを起こし、スー・チー氏を拘束し国を統治すると宣言。しかし、国際社会は非難し、軍事政権を認めていません。

そこで軍は総選挙を強行。軍事政権が信任を受けた形を示し、正当性をアピールするためです。

しかし市民は…

市民「投票する気になれない。軍のやることが好きではありません」「投票しても何も変わらないから興味がありません」

漂う無力感…その理由は、軍に批判的な候補者のほとんどが実質的に立候補を阻止されているからです。

立候補を却下された男性「（SNSで軍政に批判的な）私の恩師の死を悼むメッセージを投稿しただけで、立候補を禁じられた」

このため、軍を支持する候補ばかりの「見せかけの選挙」とも批判されています。そこで軍事政権は、投票率アップに躍起に。

記者「今回の選挙では、電子投票機が使われています。必ずどこかの政党を選ばないといけないので、 白票を投じられないようになっています」

「抗議の白票」は選べないシステムを導入。さらに…

投票した男性「投票しないと（当局に）脅迫されると聞いた」

そして26日、軍事政権が発表した投票率は…前回を大きく下回る「54％」。様々な圧力にもかかわらず、2人に1人が投票しませんでした。

一方、軍に近い政党の圧勝も発表されました。軍事政権は信任を受けたとして、さらに市民への抑圧を強める恐れもあります。