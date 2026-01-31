フォークシンガー松山千春（70）が1月30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。大好きだったフォークシンガーとして、2017年に69歳で亡くなった加川良さんの名前を挙げた。

「加川良というフォークシンガーが大好きでした。一緒にコンサートをやらせてもらいました」と当時を回想。「正やん（伊勢正三）と加川良と俺で奄美大島でコンサートをやらせていただいたこともあります。今となっては忘れられない思い出になってます」と語った。そして加川の代表曲「伝道」を放送した。

その後、松山は「渋いよな〜」とポツリ。「オールナイトニッポンで加川良の『伝道』なんか聴いてもらってな。『悲しいときには、悲しみなさい。気にすることじゃありません』。これが中学生、高校生の私にズシッときたわけですよ。こういう歌があるんだ、フォークソングはすごいなっていう気持ちで今日があるわけですけど」と語った。

松山のオールナイトニッポンの登場は23年「オールナイトニッポン55時間スペシャル」以来3年ぶり。松山は1977年1月25日にシングル「旅立ち」でデビュー。今年でデビュー50周年を迎えた。