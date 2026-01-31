美しい見た目はそっくりなシベリアンハスキー親子。しかし、性格は正反対なのだそうで…最も顕著に『性格の違い』が表れるという瞬間を捉えた光景は記事執筆時点で1.9万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：性格が正反対な『シベリアンハスキーの親子』→パパが出かけると…違いが顕著に表れる光景】

見た目はそっくりなハスキー親子→性格は正反対で…

Xアカウント『@irislady_husky』に投稿されたのは、シベリアンハスキー親子「ナイト」くんと「アイリス」ちゃんのお姿。

ナイトくんとアイリスちゃんは、血の繋がった実の親子。実の親子ということもあって、毛色やお顔立ち、ふとした仕草などそっくりなところがたくさんあるというナイトくんとアイリスちゃん。

しかし、その性格は正反対なのだとか。そしてその性格の違いが顕著に表れる瞬間…それは、毎朝の『パパのお見送りの瞬間』にあるのだといいます。

アイリスちゃんは、玄関までついて行ってパパさんの『別れを惜しむハグ』にお付き合いするのだそう。

『最も顕著に違いが表れる瞬間』に爆笑

対して、ナイトくんはというと…。テーブルの下でくつろいだまま、睡眠最優先であることを譲らないのだとか。

まさかの『正反対』という表現がぴったりなその比較光景は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ナイトくん、何もなかったｗ」「おもろすぎｗ」「スンッ…」「凄く事務的ｗ」などのコメントが寄せられています。

仲良しハスキー親子の日常が尊すぎる

2024年2月18日生まれのアイリスちゃんと2021年9月2日生まれのナイトくんは、約3歳差の実の親子。

今年の春、繁殖犬を引退したナイトくんは、実娘アイリスちゃんが暮らすお家にお迎えされることとなり、とても幸せに暮らしているのだそう。

ナイトくんはおっとりマイペースな性格の持ち主で、お転婆で茶目っ気たっぷりのアイリスちゃんとは対照的ではあるものの、なんだかんだ仲良く過ごしているのだとか。

ママさんとパパさんに溺愛されながら幸せに暮らすハスキー親子のお姿は、シベリアンハスキーの魅力を余すことなく発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@irislady_husky」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。