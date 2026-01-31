トッテナム、コロ・ムアニ移籍なら後釜にパレス退団希望FW獲得へ動く可能性が急浮上？
トッテナム・ホットスパーは、チャンピオンズリーグ（CL）では、決勝トーナメントにストレートインとなるリーグフェーズ4位フィニッシュと好調をキープ。一方で、プレミアリーグでは14位と苦戦を強いられている。
そんなトッテナムでは現在パリ・サンジェルマン（PSG）からレンタル移籍で加入しているフランス代表FWランダル・コロ・ムアニに退団の可能性が浮上。今季のプレミアリーグではノーゴールと不発の状況が続いている同選手にはユヴェントスが関心を示しているとみられている。
イギリス『Daily Mail』によれば、トッテナムは去就が不透明となっているクリスタル・パレスのフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタの獲得に向かう可能性があるとのこと。ノッティンガム・フォレストやミランなど複数クラブからの関心を集める同選手は今冬にクリスタル・パレス退団を望んでいるとされている。
今季もエースとしてプレミアリーグ23試合に出場しているマテタ。移籍市場閉幕が刻一刻と迫っているなかで、ドミノ倒しで新天地に移籍することはあるのだろうか。