◇全豪オープン 車いすテニス決勝 小田凱人-M・デ ラ プエンテ(31日、オーストラリア)

車いすテニスの全豪オープン決勝、小田凱人選手がM・デ ラ プエンテ選手(スペイン)と戦い、勝利後のスピーチでは両選手がお互いに感謝の言葉を送りました。

小田選手は今大会2年ぶり2度の優勝とともに、男子シングルス史上2人目となる4大大会連続制覇の快挙を達成しました。

準優勝となったデ ラ プエンテ選手は試合後、マイクを渡されると「まずはトキトおめでとう。私たちは君が子どもの頃から知っているけど、君はすでにこのツアーですべての強敵を倒した。素晴らしいチャンピオンです」と称賛しました。

そして小田選手はスピーチを求められるとトロフィーに向かって「君が恋しかったよ」と語りかけ、笑顔を見せるとファンを沸かせます。

続けて対戦相手に向けて「マーティン(デ ラ プエンテ選手)に感謝します。あなたはこのツアーのベストフレンドです。いつも一緒に過ごしたし、あなたはよく日本語を話すからとても楽しかった。あなたとグランドスラムで決勝を戦うのは初めてだった。だからとてもうれしかったし、あなたのチームにもおめでとうと言いたい」とリスペクトの言葉を伝えました。

続けてファンへ「みなさん本当にありがとう。みなさんの愛に感謝します。引き続き応援してくださるとうれしいです」とコメントしました。