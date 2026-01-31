back number、1文字変えてイメージ一変した曲 現代文講師・林修の分析に作詞作曲・清水依与吏も驚き「本当ですね！」
ロックバンド・back numberが、あす2月1日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00〜10：54）に出演する。
【番組カット】笑顔でインタビューに応えるback number
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストは、ドラム・栗原寿、ベース・小島和也、そして作詞作曲・ボーカルの清水依与吏からなるバンド・back number。主題歌を手掛けたドラマ・映画は18作品、ストリーミング1億回超の楽曲は30曲という大人気ロックバンド。
楽曲の大きな魅力の一つが「そもそも自信家ではないので…」という清水自身の内面が投影された歌詞。一方で「歌詞作りで軸にしているのは“自分”ではない」とも。そこで現代文講師である林が歌詞を深く分析。浮かび上がった歌詞世界の神髄に、清水も「本当ですね！」と驚く。「わりと神経質に行間を埋める」という清水が、今とは全然違ったという「ヒロイン」の歌詞変遷や、“歌詞を1文字変えただけでイメージが一変した曲”も明かす。
“言葉”への深いこだわりに、林は「森鴎外を思い出しました」と一言。清水自身も含めメンバー全員が納得した“清水依与吏と森鴎外の意外な共通点”とは。
そんな彼らの歌詞世界を愛してやまないKing & Princeの永瀬廉がVTRでコメントを寄せ、back number愛を熱く語る。ガチファン・永瀬が語るback numberの魅力とは。お気に入り曲を歌詞も見ずに熱唱する永瀬に、清水は「俺より覚えてる」と感激する。
2026年には自身最大規模となる初の5大スタジアムツアー“Grateful Yesterdays Tour 2026”も開催予定の彼らだが、かつてはライブに観客が入らない時代も。そんな時代から彼らを見守り、back numberの原点を知る人物が群馬からリモート参戦。黒歴史を赤裸々に語る。あまりのぶっちゃけっぷりに清水も思わず「何でも言っていいわけじゃないんですよ！」と大慌てになる。
そしてトークは、back numberの原点へ。清水が栗原と小島に「泣きながら電話した」という、バンドの“分岐点”となったインディーズ時代の絆エピソードが登場する。
