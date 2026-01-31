幼少期のやり直しから痛すぎるぶりっ子に転落した末路。作者が伝えたい、幸せに生きるための道【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「155センチ！ でっか〜！ みゆ149センチじゃけえ憧れる〜！」
幼さアピールに余念がない女性の、痛すぎる行動を描いた『ちっちゃくてかわいいワタシ 痛すぎる勘違い女の正体』（ぱん田ぱん太/KADOKAWA）。
主人公・きよかが弟の彼女・みゆと出会い、物語は始まる。
みゆは大学1年生だが、小学生かのような振る舞いをする女の子だった。きよかの夫の膝に座ったり、「身長が低いから吊り革を掴めない」「童顔で小学生に間違われる」と言ったり、やたらと自分の“子供っぽさ”を強調してくる。
なぜみゆはこんなにも「幼さ」にこだわり、周囲にアピールするのか。その背景には、彼女の生まれた家庭環境の影響があった。
強烈なぶりっ子キャラはどうやって生まれたのか。ウザいエピソードの参考にしたのは？ そんな制作裏話や読者へ届けたい思いなど、著者のぱん田ぱん太さんに話を伺った。
――強烈なぶりっ子キャラだったみゆは、「生まれた環境」によって人生が捻じ曲がってしまった女性でした。そんな彼女の境遇に共感する方に、どんなメッセージを送りたいですか。
ぱん田ぱん太さん（以下、ぱん田）：「自分を幸せにするのは自分自身だ」という言葉を届けたいです。
生まれによって人生の難易度が変わる…それは事実だと思います。だからといってそこに固執してしまうと、幸せになりそびれてしまうこともあると思うんです。
みゆは過去の自分を受け入れてそのままの自分でいたら、きっとすごく好かれる女性だったと思います。しかし、子ども時代をやり直すことに固執してしまったがゆえに、いろんなものを失ってしまった。
だから、自分を冷静にメタ認知して、過去を取り戻すためではなく自分の人生を生きてください、と。スタートから超難易度の高い人生だったとしても、自分を幸せにしていってください、と伝えたいです。
――新作も楽しみにしています！
ぱん田：これから、「生育環境で人がどう変わるか」「大人になってから人は変われるのか」といったテーマの作品を刊行予定です。
ぜひまた皆さんに手に取っていただけたら嬉しいので、応援よろしくお願いいたします！
取材・文＝原 智香