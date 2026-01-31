毎月の可処分所得をもう少し増やしたい…！それならまずはスマホ代を見直そう！「y.u mobile」がおすすめの理由って？

月額1,070円から。ムダを省いたシンプル設計

y.u mobileの魅力は、何といっても料金のシンプルさにあります。音声SIMの「シングル」プランは、月額1,070円（税込）で5GBのデータ容量が使えます。これは、大手キャリアの半額以下、場合によっては3分の1以下の金額でスマホが使えるということ。

スマホ代を月に5,000円～8,000円支払っていた人がy.u mobileに乗り換えるだけで、数千円の固定費削減が可能です。年間に換算すれば、3万円～5万円の節約に。

これだけでも、ちょっとした旅行や新しい趣味を始めるきっかけになるのではないでしょうか。プランはどれもシンプルで、不要なオプションや複雑な契約条件がないため、「何を選んだらいいか分からない」と悩むこともありません。

またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもうれしいポイントです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） 10GB（最大30GB※2） ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



ギガの「永久繰り越し」でムダなく使える

スマホを使っていて意外とありがちなのが、「今月ギガが余ったけど、使わないまま失効してしまった」というケース。これではせっかくのデータ容量が無駄になってしまいます。その点、y.u mobileはギガの永久繰り越しが可能なので安心です。使い切れなかったギガは100GBまで無期限で繰り越せます。

そのため、たとえば「今月は外出が少なかったからギガをあまり使わなかった」「旅行に備えてギガを貯めておきたい」という場合にも柔軟に対応可能。ムダなくギガを活用できるので、追加チャージの必要性も減り、より賢くスマホを使うことができます。



見直すなら今。小さな節約が、大きなゆとりに

「今のスマホ代、なんとなく払い続けているけど、見直したことがない」

「少しでも毎月の出費を抑えて、自由に使えるお金を増やしたい」

そんな方にこそ、y.u mobileはぴったりです。ムダを省いたシンプルな料金設計、ギガの永久繰り越し、エンタメも楽しめるU-NEXTのセットなど、「安いだけじゃない」魅力が詰まっています。

月に3,000円、年間で3万円以上の節約ができれば、その分だけあなたの生活にゆとりが生まれます。まずは固定費の見直しから始めて、自由に使えるお金を増やしてみませんか？

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



