天人(あまんと)と呼ばれる宇宙人と地球人が共に暮らす架空の江戸を舞台に、"かぶき町"でなんでも屋"万事屋銀ちゃん"を営む坂田銀時と、その仲間たちの波乱万丈な日々を描く「銀魂」。2006年スタートのTVアニメ化で人気が爆発したSF人情時代劇コメディで、2019年に原作コミックが完結して以降も人気は衰えることなく、2月13日(金)には、アニメ新作劇場版「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の公開も控えている。

その人気を国民的なものに押し上げた1つの要因が、2017年、2018年に2年連続で公開された実写版だ。シリーズ初の実写版となった映画『銀魂』は、原作コミック第1話の冒頭に加え、TVアニメ2年目に放送された第65話「少年はカブト虫を通し生命の尊さを知る」と、シリーズ屈指の人気エピソードでもある「紅桜篇」をベースにしたストーリー。痛快ギャグで作品の世界観とキャラクターを紹介し、ハードなアクションへと繋げる構成が見事な一作だ。



実写版では福田雄一が脚本／監督を務め、かつて攘夷志士として天人と最後まで戦い、"白夜叉"の呼び名で恐れられた過去を持つ主人公・銀時を小栗旬、彼が営む万事屋のメンバーでツッコミ役の志村新八を菅田将暉、宇宙最強の戦闘民族"夜兎族"の少女・神楽を橋本環奈が演じるなど、まさにオールスターキャストが結集。俳優陣のファンはもちろん、原作やアニメファンからも圧倒的な支持を得た理由は、何と言っても俳優陣の、ここでしか観ることのできない"体当たり演技"だろう。

■「銀魂」キャラを見事に三次元化！小栗旬・菅田将暉・橋本環奈の振り切った演技は見もの

銀髪に無気力な空気感を纏い、主人公・坂田銀時を体現した小栗旬 (C)空知英秋／集英社 （C)2017映画「銀魂」製作委員会

主役の小栗は持ち前のビジュアルで、"無気力&脱力系な態度とお下劣な言動にカモフラージュされているが、実はイケメン"という銀時を見事に三次元化。作品の大きな魅力のひとつでもあるリズミカルなセリフ回しを完全再現しながら、コミカルな全力疾走にも体当たりで挑んでいる。ギャグからシリアスなアクションシーンへの流れに一切の違和感を抱かせないのも、小栗の卓越した演技力が成せる技と言えるだろう。

(C)空知英秋／集英社 （C)2017映画「銀魂」製作委員会

新八役の菅田と神楽役の橋本は、それまでの出演作で積み上げてきたイメージを良い意味でぶち壊す変顔を、惜しげもなく披露。菅田は銀縁メガネに無造作な黒髪でビジュアルから新八になり切っただけでなく、銀時や神楽のボケに全力かつハイテンションでツッコむという新八の役割を、完璧に果たしている。中でも、神楽の全力ビンタとグーパンチを受ける際の白目変顔は見逃せない。

そして、"1000年に1人の美少女"という代名詞をほしいままにしていた橋本環奈が、お下劣ワードや変顔を連発しているのも、実写版「銀魂」シリーズの大きな見どころのひとつ。他の作品では観ることのできなかったワイルドな表情に加え、白目をむき、小指の第一関節まで突っ込んだ"鼻ほじりシーン"で驚きを与えると共に、"コメディエンヌ・橋本環奈"という新境地を開拓することに成功した。

■サブキャラクターにも柳楽優弥、吉沢亮ら豪華な顔ぶれが揃う

「銀魂2 掟は破るためにこそある」より (c)空知英秋／集英社 (c)2018 映画「銀魂２」製作委員会

メインキャラクターを演じる3人はもちろん、個性的なサブキャクターにも豪華キャスト陣を起用。銀魂生誕20周年記念で開催されたオールキャラクター人気投票で、銀時に次ぐ第2位に輝いた対テロ用特殊部隊・真選組副長の土方十四郎を柳楽優弥、真選組随一の剣の使い手・沖田総悟を吉沢亮、そして局長・近藤勲を中村勘九郎が熱演している。とりわけ、近藤役の中村は、全身が黄色の塗料にまみれた状態でのふんどし姿や全裸での素振りなど、体を張ったギャグシーンで大活躍している。

「銀魂2 -世にも奇妙な銀魂ちゃん-」より (C)空知英秋／集英社 (C)2018映画「銀魂2」製作委員会 (C)2018エイベックス通信放送

柳楽と吉沢は、彼らが演じる土方&沖田をそれぞれフィーチャーした実写映画第2弾『銀魂2 掟は破るためにこそある』や、劇場版公開に合わせて配信されたオリジナルドラマ「銀魂 -ミツバ篇-」と「銀魂2 -世にも奇妙な銀魂ちゃん-」で披露した、コミカルな演技とハイクオリティなアクションも必見だ。

「銀魂2 掟は破るためにこそある」より (c)空知英秋／集英社 (c)2018 映画「銀魂２」製作委員会

パロディ満載のハイテンション・コメディに終始すると思いきや、友情や師弟愛、家族愛などで胸と目頭を熱くさせる痛快娯楽劇を、原作へのリスペクトを"これでもか！"と注いで描ききった実写版「銀魂」シリーズ。全身を使ってキャラクターの魅力を表現した小栗、菅田、橋本を始めとするキャスト陣の熱演に注目しながら、万事屋メンバーの活躍を楽しんでほしい。

文＝中村実香

放送情報

「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」公開記念！一挙放送スペシャル

映画『銀魂』

放送日時：2026年2月11日(水)11:45〜



ｄＴＶオリジナルドラマ「銀魂 ミツバ篇」

放送日時：2026年2月11日(水)14:00〜



ｄＴＶオリジナルドラマ「銀魂2 -世にも奇妙な銀魂ちゃん-」

放送日時：2026年2月11日(水)15:15〜



映画『銀魂2 掟は破るためにこそある』

放送日時：2026年2月11日(水)16:40〜



チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ