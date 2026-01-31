キールズ新作プライマー誕生♡うるさら肌を叶えるレアアース美容液

1851年にニューヨークで誕生したスキンケアブランド・キールズから、春の揺らぎ肌に寄り添う新作ベースメイクが登場します。皮脂ケアのイメージが強いプライマーを、スキンケア発想で進化させた「レアアース美容液プライマー」。水分ベースの軽やかな使い心地で、テカリも乾燥も気になる肌を心地よく整えます。メイク前はもちろん、肌そのものを美しく見せたい大人女性に注目してほしい一本です♡

レアアース発想の新感覚プライマー

キールズで長年愛され続ける「レアアース マスク」シリーズから誕生したレアアース美容液プライマー。アマゾン産ホワイトクレイ¹（カオリン）を配合し、微細化されたクレイが皮脂を吸着。

テカリを抑えながら毛穴目立ちにアプローチ³します。水分ベースのテクスチャーで日焼け止めの上からも使いやすく、肌表面をさらりと整え、崩れにくい仕上がりをサポートします。

レアアース美容液プライマー



価格：4,950円（税込）

容量：30mL

角質ケア×水分ケアでうるさら肌へ

角質ケア成分LHA²（カプリロイルサリチル酸）を配合し、毛穴目立ちの原因となる古い角質を穏やかに整えます。

さらにβ-グルカン³が肌に水分を抱え込み、バリア機能⁴をサポート。内側⁵はしっとり、表面はさらりとした“中うる外さら”な質感を叶えます。

インナードライや混合肌にも心地よく、12時間*⁶テカリと乾燥を防ぐ設計です。

¹カオリン（皮脂吸着成分）²カプリロイルサリチル酸（整肌成分）³整肌成分⁴角質層⁵角質層まで⁶キールズ調べ。個人差があります。

併せ使いで叶えるなめらか春肌

春のごわつきやざらつきが気になる方には、水色ピールセラムとの組み合わせもおすすめ。洗顔後すぐに使うことで、毎日の角質ケア習慣をサポートし、つるんと明るい印象の肌へ導きます。

敏感肌*³にも配慮された処方で、プライマー前の土台づくりにぴったりです。

キールズDSプレセラム



価格：6,600円（税込）/9,460円（税込）

容量：30mL/50mL

¹肌に潤いを与え、肌をなめらかにすることによる²乾燥による*³すべての方に肌トラブルが起こらないわけではありません。

揺らぐ季節もキールズで心地よく

皮脂も乾燥も同時に気になる春肌にこそ選びたい、キールズのレアアース美容液プライマー。軽やかな使い心地で、時間が経っても快適な肌印象をキープします。

スキンケアの延長で使えるベースメイクは、毎日のメイク時間を少し特別なものにしてくれる存在。季節の変わり目も、自分らしい肌で過ごしたい方におすすめの新定番です♪