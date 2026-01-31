48歳・雛形あきこ、20年以上続けている美の秘けつを公開 夫・天野浩成も驚き「どんなに朝早くても…」
俳優の雛形あきこと天野浩成夫妻が31日放送のフジテレビ系料理バラエティー『ミキティダイニング』（毎週土曜 前11：00）に出演。美の秘けつを明かした。
【写真】「本当に美男美女」夫・天野浩成と夫婦ショット公開の雛形あきこ
この日番組では「キレイを保ち続けるママ達の美の秘訣大公開SP！」と題して、気軽にマネできる美容法を紹介した。番組冒頭、現在48歳と明かし、共演者を驚かせた雛形。基本として保湿や紫外線に気を付けているとした上で「ずっと20年以上続けてることがあるんです」と告白した。
その後、雛形の自宅で撮影されたVTRでは、朝のルーティンとして、黒豆入りのヨーグルトを必ず食べることを紹介。夫の天野も「どんなに朝早くても食べている」と明かした。
ヨーグルトは10代から食べ続けているという雛形はグラビア撮影などで各地を飛び回る中でも、ヨーグルトは手に入りやすかったと回顧。「朝食はヨーグルトを取ろうと思ってずっと続けていた」と語った。
また自宅の冷蔵庫にはヨーグルト用の黒豆がびっしり。雛形は「腸内環境が良くなることと、黒豆には女性ホルモンに近いのもあって」とその効果を説明し、年齢を重ねる中でも「そういうものは意識的に食べた方が良いかなということで」と毎日実践している理由を語った。
