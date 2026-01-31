プロ野球・ロッテは31日、新助っ人として獲得したホセ・カスティーヨ投手とサム・ロング投手の入団会見を行いました。

日本のアニメが大好きだというカスティーヨ投手は、好きなアニメを聞かれると「NARUTO、呪術廻戦、鬼滅の刃、進撃の巨人…」と即答。小さい頃から日本の文化にも興味があったそうで、ロッテからのオファーに即決したことを明かします。

メジャーでプレーしていた時にはダルビッシュ有投手や千賀滉大投手と意見交換を行ったことも。さらに大谷翔平選手との対戦経験もあり、「抑えるのが難しかった」と振り返りました。

日本球界の印象については「日本の野球のレベルの高さは重々承知しています。中でもバッターはコンタクト力は優秀ですし、日本の野球は練習をたくさんすることも知っています。野手との投内連携だったり、緻密なところで良い野球をしているなと思うので、そういうところを学んでいきたいです」とコメント。明日から始まる春季キャンプに向けても「早く明日になってくれないかとすごく興奮してる」と明かしました。

続けて、ロング投手はアメリカで日本の打者の傾向を研究してきたことに言及。日本のバッターの傾向については「たくさん球数を投げさせる打者が多い」という印象を持っていることを明かします。これまでも力強い球とともに、相手の傾向を分析しながら打ち取ってきたということで「(日本のバッターを)早く追い込めるスタイルをつかみたい」と日本球界への適応にも意気込みました。

そんなロング投手は、3月に第1子が日本で誕生予定。「子どもが日本で生まれるということは特別なこと」としながら、野球を第一に取り組みながらも、日本文化の体験にも期待を寄せました。