【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヨーロッパの都市名がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的なマナーから国際的な地名まで、バラエティー豊かな言葉を集めました。空欄の前後をよく見て、しっくりくる2文字を導き出してください。
□□うま
□□さき
ひざ□□
□□ね
ヒント：ギリシャの首都の名前は……？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「あて」を入れると、次のようになります。
・あてうま（当て馬）
・あてさき（宛先）
・ひざあて（膝当て）
・あてね（アテネ）
相手の様子を伺うために出す「当て馬」や、手紙の「宛先」、怪我を防ぐ「膝当て」といった日本語の中に、ギリシャの都市「アテネ」が隠れていました。同じ「あて」という響きでも、動詞の「当てる」や「宛てる」から、外国の地名まで幅広く使われているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
