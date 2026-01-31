相手の反応を見るための駆け引きから、五輪に関連する言葉まで。全く異なるジャンルをつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめきを武器に、全問正解を目指しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常的なマナーから国際的な地名まで、バラエティー豊かな言葉を集めました。空欄の前後をよく見て、しっくりくる2文字を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□うま
□□さき
ひざ□□
□□ね

ヒント：ギリシャの首都の名前は……？

答えを見る






正解：あて

正解は「あて」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あて」を入れると、次のようになります。

・あてうま（当て馬）
・あてさき（宛先）
・ひざあて（膝当て）
・あてね（アテネ）

相手の様子を伺うために出す「当て馬」や、手紙の「宛先」、怪我を防ぐ「膝当て」といった日本語の中に、ギリシャの都市「アテネ」が隠れていました。同じ「あて」という響きでも、動詞の「当てる」や「宛てる」から、外国の地名まで幅広く使われているのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)