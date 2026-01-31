『ヒロアカ』×ROUND1がコラボ！ 描き下ろしイラスト使用のグッズやノベルティを用意
ROUND1は、2月6日（金）〜5月6日（水）の期間、アニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボした「アニメ『僕のヒーローアカデミア』×ROUND1 コラボキャンペーン」を、全国の店舗で開催する。
【写真】限定ノベルティがもらえる！ コラボパックの販売など詳細
■特典がたっぷり
今回開催されるのは、描き下ろしイラストを使用したノベルティやグッズ、コラボメニューなどが楽しめる期間限定イベント。
期間中は、各店舗で販売されるコラボパックで施設を利用すると、コラボパック限定ノベルティがもらえる。
また、キャラクターをイメージしたドリンク＆フードがノベルティ付きで用意されるほか、「缶バッジコレクション」や「キャンパストートパック」といったオリジナルグッズが10店舗限定で販売される。
さらに、対象のクレーンゲームに500円投入すると、もれなく「オリジナルA5クリアファイル」がもらえる企画を同時展開。加えて、スポッチャコーナーのデジタルARスタンプラリーや、対象4店舗限定コラボルームの実施、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更できるなど、ファン必見の内容となっている。
