¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÀ¾Éô¥¬¥¹¤¬31Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎSG¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÅìÉÍ¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤ÇºòÇ¯12·î¤ËÄ¹ºê»Ô¡¢·§ËÜ»Ô¡¢º£Ç¯1·î¤ÏÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÈÀ¾Éô¥¬¥¹¤Î»ö¶È½ê¤¬¤¢¤ëÃÏ¶è¤ËÁª¼ê¤¬Ë¬¤ì¤ÆÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÌó130¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï¹â³ØÇ¯¤ÈÄã³ØÇ¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼éÈ÷¤äÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢À¾Éô¥¬¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬Åêµå¤äÂÇ·â¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢·ÊÉÊ¤ò¤«¤±¤¿¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁª¼ê¤¿¤Á¤â»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î6Ç¯À¸¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¹áÄÇ¥¹¥«¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î´îÂ¿¾Ð»¸¡Ê¤ß¤é¤ê¡Ë¤¯¤ó¡Ê¹áÄÇ¾®6Ç¯¡Ë¤ÏºòÇ¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢NPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£¡ÖÁª¼ê¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éô¥¬¥¹¤Î¾¾±ò»ËÉÒ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸µµ¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£