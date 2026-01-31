¡Ö¤ª´é¤¬Á´Á³°ã¤¦°õ¾Ý¡Ä¡×ÆÍÁ³¤Î»ö¼Âº§¸øÉ½¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð»º¡ÄàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá43ºÐ½÷Í¥¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¿§¡¹¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Êº£¡×
¡¡»ö¼Âº§¸øÉ½¤«¤é3Ç¯¡Ä¡£ºòÇ¯12·î¤ËÂè2»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¸µÂç²Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦43ºÐ½÷Í¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡£¡Öº£¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«Î©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ó¼è¤ì¤ëÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤é¤òÀ°Íý¤·¡¢¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª´é¤¬Á´Á³°ã¤¦°õ¾Ý¡×¡Ö¿§¡¹¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Êº£¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â
¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤Ï2010Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎºÊ¡¦ÆêºêÎ¶Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2008Ç¯¤Ë¸µÇÐÍ¥¤ÎÊÒ»³ÎçÍº¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï»ö¼Âº§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯7·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿YouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤ÏÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£