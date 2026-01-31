群馬県高校バレーボール新人大会の男女の決勝戦が高崎市で行われ、熱戦が繰り広げられました。

女子の決勝は第１シードの高崎女子と商大附属です。

第１セット商大附属は、１０番野澤のスパイクなどで５連続ポイント、９対３とリードを奪います。追う高崎女子は１番キャプテンの若狭や２番井上にボールを集め流れを掴むと、中盤に５連続ポイントを奪い逆転に成功。２５対１８で高崎女子が第１セットを奪います。

第２セットも競った展開となりますが、最後は高崎女子の井上が決め、２５対２２で勝利し２セットを連取、大会２連覇を達成しました。

男子の決勝は第１シードの高崎と前橋商業が対戦。

第１セットは２５対１９で高崎が奪います。第２セットも追う展開となった前商は、１番武市や４番金田の強烈なスパイクなどで５連続ポイントを奪い、１７対１７と追いつくと、デゥースまでもつれ込みます。最後は、前商のエース金田がクロスに打ち抜き、２８対２６。前商が第２セットを奪い、セットカウント１対１とします。

最終第３セット、高崎は１番エース児玉が強烈なサーブで崩し、４連続ポイントで突き放すなどして、第３セットを２５対１６で奪い、大会４連覇を達成しました。