ブンデス17位はなぜ191センチの日本人FWを獲得？ 監督とSDが寄せる大きな期待「我々のチームにはなかったタイプ」
ドイツ１部ザンクトパウリが１月31日、FW原大智が京都サンガF.C.からフリートランスファーで加入すると発表した。現在ブンデスリーガ17位の同クラブにはMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉が在籍しており、３人目の日本人選手となる。
191センチの長身を誇り、昨夏にE-1選手権で日本代表デビューした原は、以前にイストラ（クロアチア１部）、アラベス（スペイン２部）、シント＝トロイデン（ベルギー１部）でプレーしており、欧州再挑戦となる。
ザンクトパウリのスポーツディレクターを務めるアンドレアス・ボルネマン氏は、26歳の新戦力獲得にあたり、こうコメントした。
「タイチの持つ資質は、我々のチームにはなかったタイプのものだ。彼は伝統的なターゲットマンとして機能するだけでなく、連係プレーにおける技術力も備えており、私たちにさらなる柔軟性をもたらすだろう。彼のヨーロッパでの経験が、迅速な適応に役立つと確信している」
また、アレクサンダー・ブレシン監督も大きな期待を寄せている。
「タイチはこれまでの所属クラブで、得点力とチームメイトを観察する力をすでに実証している。彼は優れたサッカー教育を受けており、その身長のおかげで、攻撃と守備の両方のセットプレーで重要な役割を果たしている。それに、ボールのないところでも、積極的に動き回るチームプレーヤーでもある」
原は期待に応える活躍を見せ、降格の危機にあるチームを救えるか。「ザンクトパウリでの新しい役割を楽しみにしている。クラブ関係者と非常に良い話し合いができた。自分の強みを活かしてチームに貢献できると思う。新しいチームメイト、ブンデスリーガ、ファンにとてもワクワクしている」と力強く意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
