ガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）が、韓国のアイドルチャート1月3週目のランキングで、1位となった。

27日に発表されたアチャランキング3週目チャート（19〜25日集計）で、音源点数333点、YouTube（ユーチューブ）点数1768点、SNS点数7200点など、総点9301点で1位を記録した。

アチャランキングは、音源、アルバム、放送、SNSなどのビッグデータを分析し、一週間で最も人気のある歌手を示すアイドルチャートのメインチャート。

2位は総点9000点のTWICE（トゥワイス）、3位は男子歌手イム・ヨンウン（8371点）、4位は混成グループALLDAY PROJECT（オールデープロジェクト、8245点）、5位はBLACKPINK（ブラックピンク、8114点）、6位はBLACKPINKのJENNIE（ジェニー、7860点）、7位はNewJeans（ニュージーンズ、7805点）、8位はMAMAMOO（ママム）メンバーHwasa（ファサ、7803点）、9位はIVE（アイヴ、7794点）、10位はaespa（エスパ、7399点）の順だった。

LE SSERAFIMは31日から2日間、ソウル市内で「2025 LE SSERAFIM TOUR『EASY CRAZY HOT』IN SEOUL」を開催する。