CASC（中国航天科技集団）は2026年1月31日、酒泉衛星発射センターから「長征2号C」ロケットを打ち上げ、アルジェリアの地球観測衛星「AlSat-3B」を所定の軌道へ投入したと発表しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征2号C（AlSat-3B）

・ロケット：長征2号C（Long March 2C／長征二号丙）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月31日13時01分

・発射場：酒泉衛星発射センター（中国）

・ペイロード：AlSat-3B（アルジェリア遥感3号衛星B星）

AlSat-3Bは、CASC傘下のCAST（中国空間技術研究院）が開発した地球観測衛星で、土地計画や防災・減災などに使用されます。

今回の打ち上げは、CASC傘下のGreat Wall Industry（長城公司）とASAL（アルジェリア宇宙機関）が2023年7月に締結した「アルジェリア遥感衛星システム」契約に基づくものです。この契約には2機の光学リモートセンシング衛星の軌道上引き渡しが含まれており、1機目の「AlSat-3A」は2026年1月15日に打ち上げられていました。今回のAlSat-3Bで2機目となり、契約に基づく衛星の打ち上げが完了したことになります。

なお、今回の打ち上げは長征シリーズ全体で629回目の飛行となりました。

【▲ 酒泉衛星発射センターから打ち上げられた長征2号Cロケット（Credit: CASC）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

