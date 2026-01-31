TUBEが、デビュー40周年を記念したコラボレーションアルバム『TUBE×』より、THE ALFEEとの楽曲「Once Upon a Time in Love」のMVを公開した。

本MVは、両バンドの歴史と遊び心が交差する、レトロゲーム風の映像に。冬をテーマにした楽曲の歌詞からインスパイアされたMVの舞台は、魔王 オーサムに支配された“氷の世界”。凍てついた世界に閉じ込められた夏を取り戻すべく、TUBEはTHE ALFEEの力を借り、目まぐるしく移り変わるフィールドでバトルを繰り広げていく。RPGを思わせるステージやコマンド演出、アクションゲーム風の戦闘シーン、緊張感あふれるボス戦など、物語性の高い展開が繰り広げられている。

映像を手がけたのは、ドットアートを得意とする映像クリエイターの山下諒。8ビットゲームを彷彿とさせるビジュアル表現と軽快なアニメーションで、楽曲の世界観を鮮やかに描き出している。

また、THE ALFEEの50年以上にわたるキャリアと、TUBEの40年間の歩みをオマージュした要素も随所に散りばめられている。歴代の衣装やライブ演出、名曲を想起させるギミックがレトロゲーム風の世界観に巧みに溶け込み、どこか懐かしくも新鮮味あふれる映像に仕上がった。

（文＝リアルサウンド編集部）